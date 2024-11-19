Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Лэмпард ведёт продвинутые переговоры с английским клубом

19 Ноября 2024 • 15:18 Комментировать

В скором времени Фрэнк Лэмпард может вернуться к работе тренером. Как сообщает Sky Sports, 46-летний специалист ведёт продвинутые переговоры с «Ковентри Сити». Соглашение между сторонами ещё не достигнуто, но процесс идёт.

Фрэнк Лэмпард не тренирует уже полтора года. По завершению сезона 2022/2023 молодой тренер покинул «Челси» после непродолжительного периода в качестве исполняющего обязанности рулевого.

«Ковентри Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Это второй по рангу футбольный дивизион Англии. Ближайший матч команда проведёт 23 ноября – против «Шеффилд Юнайтед».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Фрэнк Лэмпард Ковентри Сити ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Неймар выбрал новый клуб Шесть футболистов покинули сборную России Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард ведёт продвинутые переговоры с английским клубом
16 Ноября
17:26 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой хочет возглавить английскую команду
14 Ноября
09:54 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой может возглавить английский клуб
11 Ноября
17:47 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард близок к назначению в английском клубе
04 Ноября
15:01 · Англия. Чемпионшип
«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер восходящей звезды с солидным ценником слухи
03 Ноября
04:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готовит крупную сумму за брата Беллингема слухи
23 Октября
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
12:46 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Арсенала» Уилшер стал главным тренером «Норвича» официально
17 Октября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе
16 Октября
22:00 · Англия. Чемпионшип
В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото
13 Октября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
08 Октября
18:51 · Англия. Чемпионшип
Руни предъявили обвинения
30 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
29 Сентября
14:19 · Англия. Чемпионшип
В Англии во время матча на «Хиллсборо» умер болельщик
27 Сентября
04:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
23 Сентября
12:53 · Англия. Чемпионшип
Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа 1
10:44 · Англия. Чемпионшип
В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров
18 Сентября
19:48 · Англия. Чемпионшип
37-летний Хаддлстоун сменил место работы официально
16 Сентября
16:20 · Англия. Чемпионшип
Поттер или Лэмпард могут возглавить «Сток Сити»
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
14 Сентября
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
12 Сентября
20:42 · Англия. Чемпионшип
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема 2
Все новости