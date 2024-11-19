Лэмпард ведёт продвинутые переговоры с английским клубом

В скором времени Фрэнк Лэмпард может вернуться к работе тренером. Как сообщает Sky Sports, 46-летний специалист ведёт продвинутые переговоры с «Ковентри Сити». Соглашение между сторонами ещё не достигнуто, но процесс идёт.

Фрэнк Лэмпард не тренирует уже полтора года. По завершению сезона 2022/2023 молодой тренер покинул «Челси» после непродолжительного периода в качестве исполняющего обязанности рулевого.

«Ковентри Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Это второй по рангу футбольный дивизион Англии. Ближайший матч команда проведёт 23 ноября – против «Шеффилд Юнайтед».