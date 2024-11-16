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Англия. Чемпионшип

Ван Нистелрой хочет возглавить английскую команду

16 Ноября 2024 • 17:26 Комментировать

Руд ван Нистелрой в начале недели покинул «Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил Рубен Аморим. Уже в обозримом будущем нидерландский специалист может вернуться к тренерской работе. Как сообщает talkSPORT, ван Нистелрой подал заявку на должность главного тренера «Ковентри Сити».

В то же время отмечается, что ван Нистелрой столкнётся с конкуренцией. На пост рулевого «Ковентри» рассматривается ряд специалистов, в том числе Фрэнк Лэмпард.

«Ковентри Сити» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу футбольного дивизиона.

Ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»

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