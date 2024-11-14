Ван Нистелрой может возглавить английский клуб

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может продолжить карьеру в другом английском коллективе. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в приглашении нидерландского специалиста заинтересован «Бёрнли». Клуб предложит сотрудничество ван Нистелрою в случае отставки Скотта Паркера.

Под руководством нидерландца «красные дьяволы» сыграли четыре поединка. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Напомним, что ван Нистелрой покинул манкунианский гранд после назначения португальского наставника Рубена Аморима.