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Англия. Чемпионшип

Лэмпард близок к назначению в английском клубе

11 Ноября 2024 • 17:47 Комментировать

Фрэнк Лэмпард близок к возвращению к тренерской работе. Как сообщает на своих страницах The Mirror, 46-летний специалист приблизился к назначению на пост главного тренера «Ковентри Сити».

Лэмпард не работал тренером уже полтора года после ухода из «Челси» по завершению сезона 2022/2023. Тогда Фрэнк завершил свой второй период у руля «пенсионеров» - в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Ковентри Сити» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там на текущий момент команда располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

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