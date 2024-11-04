«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона

«Тоттенхэм» планирует активировать опцию продления контракта нападающего Хын Мин Сона.

Как сообщает Telegraph Sport, в английском клубе не собираются расставаться со своим капитаном. Соглашение Сона с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, но в контракте прописана опция, согласно которой клуб может в одностороннем порядке продлить соглашение с футболистом.

32-летний вингер перешёл в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера» в 2015-м году, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сон сыграл лишь девять матчей за лондонский клуб, забил три гола и отдал три голевые передачи.