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Англия. Чемпионшип

«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона

04 Ноября 2024 • 15:01 Комментировать

«Тоттенхэм» планирует активировать опцию продления контракта нападающего Хын Мин Сона.

Как сообщает Telegraph Sport, в английском клубе не собираются расставаться со своим капитаном. Соглашение Сона с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, но в контракте прописана опция, согласно которой клуб может в одностороннем порядке продлить соглашение с футболистом.

32-летний вингер перешёл в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера» в 2015-м году, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сон сыграл лишь девять матчей за лондонский клуб, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хын Мин
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