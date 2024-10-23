Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»

23 Октября 2024 • 15:49 Комментировать
Норвич
...
Мидлсбро
27.10 18:00

Новый главный тренер «Норвича» Джек Уилшер высказался о своём назначении в английский клуб.

Сегодня, 23 октября, пресс-служба «Норвича» объявила о том, что 32-летний Уилшер стал новым наставником команды.

— Это фантастическая возможность в очень впечатляющем клубе, которая появилась в нужное время для развития моей тренерской карьеры, — сказал Уилшер.

После 11 сыгранных матчей «Норвич» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 17 зачетных баллов. Отставание команды от зоны плей-офф составляет всего одно очко.

В ближайшем туре «Норвич» примет дома «Мидлсбро». Игра между командами пройдет 27 октября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Джек Уилшер

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОРВИЧ МИДЛСБРО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.10.24 в 21:45
Миллуолл Миллуолл
Плимут Плимут
1.59 3.95 5.20
Видео
23.10.24 в 21:45
Блэкберн Блэкберн
Вест Бромвич Вест Бромвич
2.70 3.30 2.45
Видео
23.10.24 в 21:45
Лутон Таун Лутон Таун
Сандерленд Сандерленд
2.43 3.25 2.75
Видео
23.10.24 в 21:45
Халл Сити Халл Сити
Бёрнли Бёрнли
2.47 3.25 2.70
Видео
23.10.24 в 22:00
Мидлсбро Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.07 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
12:46 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Арсенала» Уилшер стал главным тренером «Норвича» официально
17 Октября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе
16 Октября
22:00 · Англия. Чемпионшип
В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото
13 Октября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
08 Октября
18:51 · Англия. Чемпионшип
Руни предъявили обвинения
30 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
29 Сентября
14:19 · Англия. Чемпионшип
В Англии во время матча на «Хиллсборо» умер болельщик
27 Сентября
04:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
23 Сентября
12:53 · Англия. Чемпионшип
Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа 1
10:44 · Англия. Чемпионшип
В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров
18 Сентября
19:48 · Англия. Чемпионшип
37-летний Хаддлстоун сменил место работы официально
16 Сентября
16:20 · Англия. Чемпионшип
Поттер или Лэмпард могут возглавить «Сток Сити»
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
14 Сентября
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
12 Сентября
20:42 · Англия. Чемпионшип
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема 2
11 Сентября
15:48 · Англия. Чемпионшип
«Реал» нацелился на молодого полузащитника из Англии слухи
10 Сентября
13:09 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Спартака» Мозес будет играть в Англии официально
29 Августа
17:23 · Англия. Чемпионшип
Вегхорст подписал контракт с «Аяксом» официально
27 Августа
21:16 · Англия. Премьер-лига
36-летний Огбонна стал игроком «Уотфорда» 1 официально
23 Августа
13:40 · Англия. Чемпионшип
Изидор высказался об аренде в «Сандерленд»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась об аренде Изидора в «Сандерленд»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Изидор продолжит карьеру в Англии официально
Все новости