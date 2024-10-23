Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»

Новый главный тренер «Норвича» Джек Уилшер высказался о своём назначении в английский клуб.

Сегодня, 23 октября, пресс-служба «Норвича» объявила о том, что 32-летний Уилшер стал новым наставником команды.

— Это фантастическая возможность в очень впечатляющем клубе, которая появилась в нужное время для развития моей тренерской карьеры, — сказал Уилшер.

После 11 сыгранных матчей «Норвич» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 17 зачетных баллов. Отставание команды от зоны плей-офф составляет всего одно очко.

В ближайшем туре «Норвич» примет дома «Мидлсбро». Игра между командами пройдет 27 октября.