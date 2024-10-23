Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер занял пост главного тренера английского «Норвича». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Он сменил у руля коллектива Йоннеса Торупа.

До работы в «Норвиче» 32-летний специалист руководил командой «Арсенала» до 18 лет. Напомним, что игровую карьеру Уилшер завершил в 2022 году. Его последним клубом был «Орхус» из Дании.

После 11 сыгранных матчей Чемпионшипа «Норвич» набрал 17 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Подопечные Уилшера отстают от лидирующего «Сандерленда» на пять очков.