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Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «Арсенала» Уилшер стал главным тренером «Норвича» официально

23 Октября 2024 • 12:46 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер занял пост главного тренера английского «Норвича». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Он сменил у руля коллектива Йоннеса Торупа.

До работы в «Норвиче» 32-летний специалист руководил командой «Арсенала» до 18 лет. Напомним, что игровую карьеру Уилшер завершил в 2022 году. Его последним клубом был «Орхус» из Дании.

После 11 сыгранных матчей Чемпионшипа «Норвич» набрал 17 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Подопечные Уилшера отстают от лидирующего «Сандерленда» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Джек Уилшер
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