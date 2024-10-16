Пресс-служба «Мидлсбро» опубликовала фото игрока клуба и национальной сборной Шотландии Бена Доака и 39-летнего капитана португальской сборной Криштиану Роналду.

На фото в соцсети 19-летний Доак изображён рядом с недовольным Роналду после финального свистка. А подпись гласит: «Всё хорошо, приятель?». Роналду был недоволен тем, что судья дал слишком ранний свисток по его мнению.

Напомним, что команды Шотландии и Португалии в этой игре не смогли поразить ворота друг друга, сыграв в нулевую ничью. Это не помешало португальцам сохранить своё лидерство в рамках квартета в Лиге наций.