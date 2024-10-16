Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото

16 Октября 2024 • 22:00 Комментировать

Пресс-служба «Мидлсбро» опубликовала фото игрока клуба и национальной сборной Шотландии Бена Доака и 39-летнего капитана португальской сборной Криштиану Роналду.

На фото в соцсети 19-летний Доак изображён рядом с недовольным Роналду после финального свистка. А подпись гласит: «Всё хорошо, приятель?». Роналду был недоволен тем, что судья дал слишком ранний свисток по его мнению.

Напомним, что команды Шотландии и Португалии в этой игре не смогли поразить ворота друг друга, сыграв в нулевую ничью. Это не помешало португальцам сохранить своё лидерство в рамках квартета в Лиге наций.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Шотландии Мидлсбро Бен Доак ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн извинился после 1:5 Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
22:00 · Англия. Чемпионшип
В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото
13 Октября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
08 Октября
18:51 · Англия. Чемпионшип
Руни предъявили обвинения
30 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
29 Сентября
14:19 · Англия. Чемпионшип
В Англии во время матча на «Хиллсборо» умер болельщик
27 Сентября
04:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
23 Сентября
12:53 · Англия. Чемпионшип
Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа 1
10:44 · Англия. Чемпионшип
В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров
18 Сентября
19:48 · Англия. Чемпионшип
37-летний Хаддлстоун сменил место работы официально
16 Сентября
16:20 · Англия. Чемпионшип
Поттер или Лэмпард могут возглавить «Сток Сити»
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
14 Сентября
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
12 Сентября
20:42 · Англия. Чемпионшип
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема 2
11 Сентября
15:48 · Англия. Чемпионшип
«Реал» нацелился на молодого полузащитника из Англии слухи
10 Сентября
13:09 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Спартака» Мозес будет играть в Англии официально
29 Августа
17:23 · Англия. Чемпионшип
Вегхорст подписал контракт с «Аяксом» официально
27 Августа
21:16 · Англия. Премьер-лига
36-летний Огбонна стал игроком «Уотфорда» 1 официально
23 Августа
13:40 · Англия. Чемпионшип
Изидор высказался об аренде в «Сандерленд»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась об аренде Изидора в «Сандерленд»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Изидор продолжит карьеру в Англии официально
22 Августа
12:04 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» прошёл медосмотр в английском клубе
21 Августа
19:21 · Россия. Премьер-лига
Изидор уже прибыл в Англию, чтобы завершить переход в «Сандерленд»
Все новости