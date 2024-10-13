Хендерсон может вернуться в английский клуб

Полузащитник Джордан Хендерсон может вернуться в английский футбол в обозримом будущем. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, вернуть Хендерсона в свои ряды хочет «Сандерленд». «Чёрные коты» в настоящий момент работают над краткосрочной арендой 34-летнего хавбека. Клуб Чемпионшипа хочет провернуть сделку в январе.

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». Именно из этого клуба полузащитник переходил в «Ливерпуль» летом 2011 года. С января текущего года Хендерсон выступает за «Аякс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джордана Хендерсона в 4 миллиона евро.