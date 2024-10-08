Руни предъявили обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения главному тренеру «Плимута» Уэйну Руни. Речь идёт о красной карточке, которую Руни получил в концовке субботнего матча Чемпионшипа против «Блэкберна» (2:1). Специалист был удалён за эмоциональную реакцию после гола команды-соперника.

«Поведение тренера могло быть ненадлежащим, и/или он использовал оскорбительные и/или нецензурные слова в адрес судьи», - говорится в тексте Футбольной ассоциации в числе прочего.

Руни также обвинили в возможном агрессивном поведении и возвращении на поле после получения красной карточки. Тренер должен ответить на обвинения до 15 октября.

«Плимут» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.