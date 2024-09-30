Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе

Черногорский нападающий Милутин Осмайич, который не так давно мог оказаться в ЦСКА, накуролесил в очередном матче за «Престон». В игре против «Блэкберна» он буквальным образом дал по шее сопернику - да так, что у того образовалась заметная гематома.

Самое интересное, что арбитр удалил с поля пострадавшего, Оуэна Бека, а самого Осмайича одарил только жёлтой карточкой. Так что справедливость пришлось восстанавливать уже пост-фактум, после матча.

И она была восстановлена - 25-летнему горячему сыну гордого черногорского народа грозит длительная, 10-матчевая дисквалификация.