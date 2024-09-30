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Англия. Чемпионшип

Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона

30 Сентября 2024 • 01:36 Комментировать

Тони Робертс, в последнее время тренировавший голкиперов «Милана», покинул итальянский клуб в направлении Англии - теперь  он будет работать в «Норвиче». Там он заменит Пола Клементса, который перебрался в «Сток Сити». Тони начал свою тренерскую карьеру в 1997 году в «Куинз Парк Рейнджерс», затем успел поработать в другом лондонском клубе - самом «Арсенале», под началом знаменитого Арсена Венгера.

Сейчас «Норвич Сити» выступает в Чемпионшипе - втором по престижу дивизионе английского футбола. Там «канарейки» занимают десятое место. Накануне клуб обыграл в гостевом матче «Дерби Каунти» - 3:2.


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