В Англии во время матча на «Хиллсборо» умер болельщик

В субботу в Чемпионшипе проходил матч седьмого тура между «Шеффилд Уэнсдей» и «Вест Бромвичем». Во время игры одному из фанатов «дроздов» стало плохо. Он получил экстренную помощь на стадионе, но скончался. Оба клуба выразили соболезнования посредством заявлений.

Игра проходила на арене «Хиллсборо», где своих соперников принимает «Шеффилд Уэнсдей». Этот стадион печально известен смертью 97 болельщиков «Ливерпуля» во время ужасной давки 15 апреля 1989 года.

«Шеффилд Уэнсдей» обыграл «Вест Бромвич» со счётом 3:2. При этом «дрозды» продолжают лидировать в турнирной таблице.