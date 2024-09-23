Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа

Защитник «Блэкберна» Оуэн Бек, арендованный из «Ливерпуля», пожаловался, что его покусали в матче с «Престоном». Это сделал нападающий ланкаширской команды Милутин Осмайич.

«У Оуэна большой след от укуса на затылке, и жаль, что судья этого не увидел», - говорит наставник «Блэкберна» Джон Юстес в интервью BBC Radio Lancashire, намекая, что желтая карточка, показанная Осмайичу, была слишком мягким наказанием. Также в эфире местного радио спросили мнение главного тренер «Престона» Пола Хекингботтома. Он сообщил, что не видел саму ситуацию, но согласен с позицией, что подобное поведение на поле недопустимо.

Сообщатся, что футбольная ассоциация Англии осведомлена о случившимся и занимается расследованием инцидента.