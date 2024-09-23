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Англия. Чемпионшип

В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров

23 Сентября 2024 • 10:44 Комментировать
Оксфорд Юнайтед
1:0
Сток Сити
Во втором по силе английском дивизионе времени на раскачку никто не даёт. После шести туров в лиге уволили трех специалистов.

Уже после первого матча свой пост оставил Райан Лоу. «Престон» проиграл со счетом 0:2 «Шеффилду». Отношения у тренера с фанатами были не самыми теплыми. В итоге специалист решил уйти.

Пять туров смог продержаться Стивен Шумахер. «Сток Сити»  с ним одержал две победы, а в других матчах уступил. Перед «гончарами» ставят амбициозные задачи, и нижняя часть таблицы совсем не устроила руководство.

Последним на данный момент покинул лигу Эрол Булут. Бывший футболист и главный тренер «Фенербахче» решил впервые попробовать свои силы за границей. Он покинул родную Турцию и подписал контракт с «Кардиффом». Эрол со своей командой за шесть туров набрал одно очко, столько же удалось забить мячей.

Отметим, что в АПЛ прошло пять туров. Пока все тренеры сохраняют свою работу.

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