Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Том Хаддлстоун сменил место работы. О вхождении 37-летнего Хаддлстоуна в тренерский штаб на своём официальном сайте объявил «Бирмингем».

В «Бирмингем» Хаддлстоун перебрался из «Уигана». Ранее, в 2022-2024 годах, Том был играющим тренером молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».

«Бирмингем» сейчас представляет Первую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион Англии. На текущий момент «горожане» располагаются на второй позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков в пяти стартовых турах (четыре победы и ничья).