Поттер или Лэмпард могут возглавить «Сток Сити»

Представители «Сток Сити» были не удовлетворены стартом и отправили в отставку Стивена Шумахера. После пяти туров команда набрала шесть баллов.

По словам спортивного директора Джона Уолтерса, в клубе долго говорили о будущем Шумахера, но пришли к выводу, что «пора сменить направление, чтобы клуб добился успеха». Уолтерс также подчеркивает, что у них «молодая и амбициозная команда», которой сейчас, как никогда «необходима поддержка болельщиков».

По информации The Telegraph, на пост главного тренера претендует Фрэнк Лэмпард, Нарцис Пелах, Найджел Пирсон, Грэм Поттер и Майкл Бил.

Последний раз команда играла в Премьер-лиге в сезоне 2018/2019. «Сток Сити» тогда занял 19-е место и вернуться пока не может.