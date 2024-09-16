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Англия. Чемпионшип

Поттер или Лэмпард могут возглавить «Сток Сити»

16 Сентября 2024 • 16:20 Комментировать
Оксфорд Юнайтед
1:0
Сток Сити

Представители «Сток Сити» были не удовлетворены стартом и отправили в отставку Стивена Шумахера. После пяти туров команда набрала шесть баллов.

По словам спортивного директора Джона Уолтерса, в клубе долго говорили о будущем Шумахера, но пришли к выводу, что «пора сменить направление, чтобы клуб добился успеха». Уолтерс также подчеркивает, что у них «молодая и амбициозная команда», которой сейчас, как никогда «необходима поддержка болельщиков».

По информации The Telegraph, на пост главного тренера претендует Фрэнк Лэмпард, Нарцис Пелах, Найджел Пирсон, Грэм Поттер и Майкл Бил. 

Последний раз команда играла в Премьер-лиге в сезоне 2018/2019. «Сток Сити» тогда занял 19-е место и вернуться пока не может.

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Евро-Футбол.Ру,
Сток Сити Фрэнк Лэмпард Найджел Пирсон Грэм Поттер Майкл Бил ещё теги

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