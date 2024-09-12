Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём брате Джобе Беллингеме, который выступает за «Сандерленд».

— Я помню, как Джоб оформил дубль. Тогда Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема, и он постарается подписать Джоба. Я спросил, где Анчелотти собирается его использовать, а тот с ухмылкой ответил: «На твоей позиции», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в двух матчах за «Реал» и сделал одну результативную передачу.

На счету Джоба Беллингема четыре выхода на поле в рамках английского Чемпионшипа и один голевой пас.