«Реал» ведёт работу над усилением своего состава в следующие трансферные окна. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, мадридский клуб нацелился на полузащитника Криса Ригга из «Сандерленда». Речь идёт о талантливом 17-летнем футболисте, который обратил на себя внимание статусных клубов. Интерес к Риггу также проявляют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

Портал Transfermarkt оценивает Криса Ригга в 300 тысяч евро. При этом ценник английского полузащитника в обозримом будущем может серьёзно вырасти.

«Сандерленд» выступает во втором по рангу дивизионе Англии – в Чемпионшипе.