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Англия. Чемпионшип

«Реал» нацелился на молодого полузащитника из Англии слухи

11 Сентября 2024 • 15:48 Комментировать

«Реал» ведёт работу над усилением своего состава в следующие трансферные окна. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, мадридский клуб нацелился на полузащитника Криса Ригга из «Сандерленда». Речь идёт о талантливом 17-летнем футболисте, который обратил на себя внимание статусных клубов. Интерес к Риггу также проявляют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

Портал Transfermarkt оценивает Криса Ригга в 300 тысяч евро. При этом ценник английского полузащитника в обозримом будущем может серьёзно вырасти.

«Сандерленд» выступает во втором по рангу дивизионе Англии – в Чемпионшипе.

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