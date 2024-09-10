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Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «Спартака» Мозес будет играть в Англии официально

10 Сентября 2024 • 13:09 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Мозес трудоустроился на туманном Альбионе. Нигерийский футболист заключил трудовое соглашение с «Лутон Таун», выступающим в Чемпионшипе.

33-летний африканец пополнил ряды английского коллектива на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета следующего года.

В прошлом сезоне Виктор защищал цвета «Спартака». Полузащитник принял участие в 16 поединках Российской премьер-лиги, забил один гол и получил желтую карточку. Летом нигериец покинул «народную команду» в связи с истечением срока трудового соглашения.

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