Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Мозес трудоустроился на туманном Альбионе. Нигерийский футболист заключил трудовое соглашение с «Лутон Таун», выступающим в Чемпионшипе.

33-летний африканец пополнил ряды английского коллектива на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета следующего года.

В прошлом сезоне Виктор защищал цвета «Спартака». Полузащитник принял участие в 16 поединках Российской премьер-лиги, забил один гол и получил желтую карточку. Летом нигериец покинул «народную команду» в связи с истечением срока трудового соглашения.