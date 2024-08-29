Известный нидерландский форвард Ваут Вегхорст стал игроком амстердамского «Аякса». Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Вегхорсту 32 года, его прежним клубом с зимы 2022 года был «Бёрнли», который по итогу прошлого сезона Английской премьер-лиги вылетел в Чемпионшип. Однако за период нахождения в этом клубе он трижды уходил в аренду – в «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед» и «Хоффенхайм». Сумма компенсации от «Аякса» «Бёрнли» за игрока неизвестна.

Transfermarkt оценивает нападающего в 6 млн евро. У футболиста в карьере накопилось 39 выходов на поле за сборную Нидерландов, в них он отличился 12 раз.