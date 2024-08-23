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Англия. Чемпионшип

Изидор высказался об аренде в «Сандерленд»

23 Августа 2024 • 13:40 Комментировать

Французский нападающий Вильсон Изидор высказался об аренде в «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе.

Форвард отметил, что счастлив подписать соглашение с английским клубом, который имеет большую базу болельщиков, при этом он рассказал, что даже не раздумывал над предложением.

«Я всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб, поэтому мне не терпится начать играть за команду и увидеть заполненный «Стэдиум оф Лайт». Надеюсь, смогу заставить болельщиков скандировать моё имя», — приводит слова Изидора пресс-служба «Сандерленда».

Напомним, что «Сандерленд» арендовал форварда у питерского «Зенита» до конца нынешнего сезона с опицей обязательного выкупа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Вильсон Изидор
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