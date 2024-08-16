18-летний полузащитник Джоб Беллингем подписал новый трудовой договор с «Сандерлендом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт футболиста с английской командой рассчитан до июня 2028 года.

Как отмечает известный инсайдер Фабрицио Романо, текущим летом у Беллингема были предложения от «Кристал Пэлас» и «Брентфорда», но он решил остаться в «Сандерленде».

В прошлом сезоне Беллингем принял участие в 47 играх во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 12 миллионов евро.