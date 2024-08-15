Бразильский вингер Жоао Мендес нашёл себе новый клуб.

Сын легендарного Роналдиньо заключил контракт с английским «Бёрнли». 19-летний футболист достался «кларетовым» в качестве свободного агента.

Ранее Мендес выступал за молодёжный состав «Барселоны», а начинал карьеру на родине в академии «Крузейро». Стоит отметить, что бразилец пока не провёл ни одного матча на взрослом уровне.

«Бёрнли» не сумел сохранить прописку в Английской премьер-лиге по итогам прошедшего сезона. В первом туре стартовавшего розыгрыша Чемпионшипа команда одержала крупную победу над другим неудачником АПЛ-2023/24 – «Лутон Таун» (4:1).