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Англия. Чемпионшип

Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Англии официально

15 Августа 2024 • 04:05 Комментировать
Бёрнли
...
Кардифф Сити
1 1.47 X 4.50 2 6.70
17.08 17:00

Бразильский вингер Жоао Мендес нашёл себе новый клуб.

Сын легендарного Роналдиньо заключил контракт с английским «Бёрнли». 19-летний футболист достался «кларетовым» в качестве свободного агента.

Ранее Мендес выступал за молодёжный состав «Барселоны», а начинал карьеру на родине в академии «Крузейро». Стоит отметить, что бразилец пока не провёл ни одного матча на взрослом уровне.

«Бёрнли» не сумел сохранить прописку в Английской премьер-лиге по итогам прошедшего сезона. В первом туре стартовавшего розыгрыша Чемпионшипа команда одержала крупную победу над другим неудачником АПЛ-2023/24 – «Лутон Таун» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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