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Англия. Чемпионшип

​«Шеффилд Уэнсдэй» запретил фанатам приходить на матчи в футболках других клубов

13 Августа 2024 • 18:15 Комментировать

В английском футболе есть правила писаные, а есть и неписаные. Приходить на стадион своего домашнего клуба в футболке другого клуба считается моветоном, но не относится к категории писаных правил.

А вот для болельщиков «Шеффилд Уэнсдэй» это теперь все-таки правило уже писаное - руководство клуба официально уведомило фанатов перед началом очередного сезона в Чемпионшипе, что не позволяет появляться на клубном стадионе в футболках других клубов.

Нарушающих запрет могут попросить покинуть стадион прямо во время матча, подтвердила пресс-служба клуба. Надо отметить, что футболки «Уэнсдэй» - самые дорогие в Чемпионшипе. ОНи продаются по 80 евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Уэнсдей
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18:15 · Англия. Чемпионшип
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