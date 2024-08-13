​«Шеффилд Уэнсдэй» запретил фанатам приходить на матчи в футболках других клубов

В английском футболе есть правила писаные, а есть и неписаные. Приходить на стадион своего домашнего клуба в футболке другого клуба считается моветоном, но не относится к категории писаных правил.

А вот для болельщиков «Шеффилд Уэнсдэй» это теперь все-таки правило уже писаное - руководство клуба официально уведомило фанатов перед началом очередного сезона в Чемпионшипе, что не позволяет появляться на клубном стадионе в футболках других клубов.

Нарушающих запрет могут попросить покинуть стадион прямо во время матча, подтвердила пресс-служба клуба. Надо отметить, что футболки «Уэнсдэй» - самые дорогие в Чемпионшипе. ОНи продаются по 80 евро.