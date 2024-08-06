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Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «Рубина» М’Вила перешёл в «Кан» официально

06 Августа 2024 • 23:21 Комментировать

34-летний опорник Янн М’Вила стал игроком клуба французской Лиги 2 – «Кана». Полузащитник подписал с новой командой контракт на два года.

Последним клубом игрока до возвращения во Францию был «Вест Бромвич» из английского Чемпионшипа. В нём он выступал в первой половине 2024 года. До этого полгода игрок находился без клуба после ухода из «Олимпиакоса».

М’Вила – воспитанник «Ренна», бывший игрок сборной Франции. В составе «трёхцветных» провёл 22 встречи. На протяжении профессиональной карьеры успел поиграть за миланский «Интер», казанский «Рубин», «Сент-Этьен» и «Сандерленд». Transfermarkt оценивает новичка «Кана» в 800 тыс. евро.

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