Жонатан Варан стал игроком «КПР»

Младший брат Рафаэля Варана, Жонатан, будет выступать во второй английской лиге - он подписал контракт с «Куинз Парк Рейнджерс». 22-летний игрок попрощался с испанским «Спортингом» из Хихона и решил принять предложение «обручей». Его старший брат тоже успел поиграть в Англии - но, разумеется, в составе более престижного «Манчестер Юнайтед». Сейчас же ему предстоит выступать в новобранце итальянского футбола - «Комо».

- Жонатан Варан перешёл в состав «Куинз Парк Рейнджерс» на постоянной основе, - уточняет подробности трансфера клубная пресс-служба.

Матчи второй лиги, Чемпионшипа, начнутся уже на этой неделе.