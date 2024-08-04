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Англия. Чемпионшип

​«Лутон Таун» не будет разрабатывать новую футболку из уважения к фанам

04 Августа 2024 • 00:08 Комментировать

Руководство «Лутон Тауна» решило не разрабатывать новые футболки для очередного сезона английского чемпионата, который команда проведёт в Чемпионшипе. Причина - уважение к фанатам, дабы покупатели таких футболок в прошлом сезоне могли поносить их подольше.

К тому же, другой причиной является экология, ведь меньше проданных маек в итоге означает и меньше выброшенных. И не исключено, что вскоре примеру команды Дэвида Уилкинсона последуют и другие клубы, в том числе из АПЛ.

Напомним, что прошлый сезон «Лутон Таун» провёл в АПЛ, но, заняв восемнадцатое место в турнирной таблице, покинул высшую лигу.


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Евро-Футбол.Ру,
Лутон Таун
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Сегодня, 04 Августа
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