Анвар эль-Гази присоединился к валлийскому «Кардифф Сити». Этот клуб выступает в английском Чемпионшипе.

Вингер пополнил свой новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он покинул клуб немецкой Бундеслиги, «Майнц». Контракт стороны подписали всего на один сезон.

29-летний эль-Гази – воспитанник роттердамских «Фейеноорда» и «Спарты». Также на протяжении карьеры он выступал за «Аякс», «Астон Виллу», «Лилль», «Эвертон», эйндховенский ПСВ. В «Майнце» футболист оказался менее года назад, в сентябре 2023 года.

«Кардифф Сити» по итогу прошлого сезона в Чемпионшипе занял 12-е место, набрав в свой актив 62 балла.

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