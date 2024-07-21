18-летний Беллингем может перейти в итальянский клуб

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может покинуть туманный Альбион и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Tribal Football.

Согласно сведениям источника, в подписании английского футболиста заинтересован римский «Лацио». Также на игрока претендуют несколько представителей Премьер-лиги. «Сандерленд», в свою очередь, не горит желанием расставаться с футболистом.

За «Сандерленд» 18-летний Беллингем выступает с лета прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро. Стоит отметить, что Джоб является братом звезды сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.