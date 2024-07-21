Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

18-летний Беллингем может перейти в итальянский клуб

21 Июля 2024 • 08:58 Комментировать

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может покинуть туманный Альбион и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Tribal Football.

Согласно сведениям источника, в подписании английского футболиста заинтересован римский «Лацио». Также на игрока претендуют несколько представителей Премьер-лиги. «Сандерленд», в свою очередь, не горит желанием расставаться с футболистом.

За «Сандерленд» 18-летний Беллингем выступает с лета прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро. Стоит отметить, что Джоб является братом звезды сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сандерленд трансферы футбола - лето 2024 Джоб Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Реал» согласовал новый громкий трансфер «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июля
08:58 · Англия. Чемпионшип
18-летний Беллингем может перейти в итальянский клуб
15 Июля
17:10 · Англия. Премьер-лига
Чамберс стал игроком «Кардифф Сити» официально
08 Июля
16:49 · Англия. Чемпионшип
Беллингем-младший выбрал клуб на следующий сезон
06 Июля
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» объявил о назначении Паркера официально
05 Июля
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
04 Июля
23:47 · Англия. Чемпионшип
Руни – о возвращении к тренерской работе: «Я не хочу стать новым Гари Невиллом»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты
01 Июля
14:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал нового полузащитника
30 Июня
23:57 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» сделала предложение «Халл Сити» по молодому вингеру слухи
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перехватит Грэя у «Брентфорда» слухи
29 Июня
18:46 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готовит самый дорогой трансфер в истории клуба слухи
10:04 · Англия. Чемпионшип
«Марсель» подпишет игрока «Уотфорда» Коне
25 Июня
14:12 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» нацелилась на вингера из Чемпионшипа
24 Июня
17:40 · Англия. Премьер-лига
Харрисон продолжит выступать за «Эвертон»
19 Июня
20:51 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой может возглавить команду в Англии
18 Июня
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» активно следит за полузащитником «Лидса»
17 Июня
11:16 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ нацелились на защитника «Тоттенхэма»
15 Июня
11:39 · Англия. Чемпионшип
Умер голкипер сборной Черногории Шаркич
10 Июня
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Мы будем отпускать тебя для игры в гольф»: новичок Первой лиги сделал «заманчивое» предложение Бэйлу 1
04 Июня
16:37 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард может возглавить команду в Англии – известно название
03 Июня
15:13 · Англия. Чемпионшип
Каррик продлил контракт с «Мидлсбро» официально
10:43 · Англия. Премьер-лига
Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» нидерландского вингера
31 Мая
16:38 · Англия. Чемпионшип
Боксёр Энтони Джошуа может вложить деньги в английский клуб
30 Мая
23:46 · Англия. Премьер-лига
Беллами возглавил «Бёрнли» после ухода Компани официально
21:26 · Англия. Премьер-лига
Клуб Премьер-лиги нацелился на брата Беллингема
Все новости
Рекомендуем