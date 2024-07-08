Беллингем-младший выбрал клуб на следующий сезон

Полузащитник Джоб Беллингем, младший брат звезды «Реала» Джуда Беллингема, выбрал клуб на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Джоб планирует остаться в «Сандерленде» ещё как минимум на один сезон.

Интерес к Джобу Беллингему проявляет ряд клубов Премьер-лиги, в том числе «Кристал Пэлас», однако 18-летнего футболиста привлекает проект «Сандерленда».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба Беллингема в 12 миллионов евро.

Добавим, что прошлый сезон Чемпионшипа «Сандерленд» завершил на 16-й позиции в турнирной таблице.