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Англия. Чемпионшип

Беллингем-младший выбрал клуб на следующий сезон

08 Июля 2024 • 16:49 Комментировать

Полузащитник Джоб Беллингем, младший брат звезды «Реала» Джуда Беллингема, выбрал клуб на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Джоб планирует остаться в «Сандерленде» ещё как минимум на один сезон.

Интерес к Джобу Беллингему проявляет ряд клубов Премьер-лиги, в том числе «Кристал Пэлас», однако 18-летнего футболиста привлекает проект «Сандерленда».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба Беллингема в 12 миллионов евро.

Добавим, что прошлый сезон Чемпионшипа «Сандерленд» завершил на 16-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Джоб Беллингем
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