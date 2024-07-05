Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Англия. Чемпионшип

«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков

05 Июля 2024 • 05:08 Комментировать
ПСВ
...
Фейеноорд
04.08 19:00

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании вингера Крисенсио Саммервилля («Лидс») и защитника Лютсхарела Гертрейды («Фейеноорд»).

Интерес к нидерландцам также проявляют другие европейские гранды, в числе которых «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал», однако именно парижане лидируют в гонке за обоими футболистами, информирует журналист Грэм Бэйли.

Стоимость 22-летнего Крисенсио Саммервилля оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Игрок провёл впечатляющий сезон в «Лидсе», отметившись 19 голами и девятью ассистами в 43 матчах Чемпионшипа, но пока не выступал за главную сборную Нидерландов.

Лютсхарел Гертрейда, по оценке того же Transfermarkt, стоит 32 млн евро. Он успел провести 11 игр за национальную команду Нидерландов, включая два матча на Евро-2024.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фейеноорд ПСЖ Крисенсио Саммервилль трансферы футбола - лето 2024 Лютсхарел Гертрейда ещё теги

Новости по матчу

24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
20 Июня
03:48
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
07 Июня
02:59
«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСВ ФЕЙЕНООРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Аршавин назвал победителя Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
04 Июля
23:47 · Англия. Чемпионшип
Руни – о возвращении к тренерской работе: «Я не хочу стать новым Гари Невиллом»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты
01 Июля
14:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал нового полузащитника
30 Июня
23:57 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» сделала предложение «Халл Сити» по молодому вингеру слухи
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перехватит Грэя у «Брентфорда» слухи
29 Июня
18:46 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готовит самый дорогой трансфер в истории клуба слухи
10:04 · Англия. Чемпионшип
«Марсель» подпишет игрока «Уотфорда» Коне
25 Июня
14:12 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» нацелилась на вингера из Чемпионшипа
24 Июня
17:40 · Англия. Премьер-лига
Харрисон продолжит выступать за «Эвертон»
19 Июня
20:51 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой может возглавить команду в Англии
18 Июня
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» активно следит за полузащитником «Лидса»
17 Июня
11:16 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ нацелились на защитника «Тоттенхэма»
15 Июня
11:39 · Англия. Чемпионшип
Умер голкипер сборной Черногории Шаркич
10 Июня
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Мы будем отпускать тебя для игры в гольф»: новичок Первой лиги сделал «заманчивое» предложение Бэйлу 1
Все новости
Рекомендуем