«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании вингера Крисенсио Саммервилля («Лидс») и защитника Лютсхарела Гертрейды («Фейеноорд»).

Интерес к нидерландцам также проявляют другие европейские гранды, в числе которых «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал», однако именно парижане лидируют в гонке за обоими футболистами, информирует журналист Грэм Бэйли.

Стоимость 22-летнего Крисенсио Саммервилля оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Игрок провёл впечатляющий сезон в «Лидсе», отметившись 19 голами и девятью ассистами в 43 матчах Чемпионшипа, но пока не выступал за главную сборную Нидерландов.

Лютсхарел Гертрейда, по оценке того же Transfermarkt, стоит 32 млн евро. Он успел провести 11 игр за национальную команду Нидерландов, включая два матча на Евро-2024.