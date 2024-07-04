Руни – о возвращении к тренерской работе: «Я не хочу стать новым Гари Невиллом»

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни пошутил над бывшим товарищем по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом.

Экс-защитник однажды попробовал себя в качестве рулевого, возглавив «Валенсию», но потерпел громкую неудачу. С тех пор Невилл не возвращался к тренерству – он полностью посвятил себя работе телеэкспертом.

«Почему я решил снова тренировать? Не хочу стать новым Гари Невиллом. У меня есть желание тренировать, есть страсть к футболу. Начало года получилось для меня странным. Я немного поработал на телевидении, но моей целью было возвращение на тренерскую должность», – цитирует Telegraph Руни.

Бывший форвард «красных дьяволов» возглавил «Плимут» в конце мая. В прошлом сезоне команда не без труда спаслась от вылета из Чемпионшипа.