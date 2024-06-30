Левый вингер «Халл Сити» Джейден Филоджин-Байдейс может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «Барселона» направила официальное предложение «Халл Сити» по аренде 22-летнего футболиста. Сообщается, что в договоре прописан пункт об обязательном правом выкупа игрока за 20-23 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Филоджин-Байдейс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Филоджина-Байдейса с «Халл Сити» рассчитано до середины 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.