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Англия. Чемпионшип

«Марсель» подпишет игрока «Уотфорда» Коне

29 Июня 2024 • 10:04 Комментировать

«Марсель» объявил о достигнутой договорённости с «Уотфордом» по трансферу полузащитника Исмаэля Коне.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12,5 миллионов евро без учёта бонусов. Отмечается, что на следующей неделе Коне пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

В минувшем сезоне 22-летний канадец провёл за «Уотфорд» 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Коне в 11 миллионов евро.

Отметим, что прошедший сезон французской Лиги 1 «Марсель» завершил на восьмом месте в турнирной таблице, не сумев попасть в еврокубковую зону.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Уотфорд Исмаэль Коне трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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