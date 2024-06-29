«Марсель» подпишет игрока «Уотфорда» Коне

«Марсель» объявил о достигнутой договорённости с «Уотфордом» по трансферу полузащитника Исмаэля Коне.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12,5 миллионов евро без учёта бонусов. Отмечается, что на следующей неделе Коне пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

В минувшем сезоне 22-летний канадец провёл за «Уотфорд» 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Коне в 11 миллионов евро.

Отметим, что прошедший сезон французской Лиги 1 «Марсель» завершил на восьмом месте в турнирной таблице, не сумев попасть в еврокубковую зону.