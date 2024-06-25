«Барселона» нацелилась на вингера из Чемпионшипа

«Барселона» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Relevo, на радаре каталонского клуба оказался вингер Джейден Филоджин-Байдейс, который представляет «Халл Сити».

По данным источника, «Барселона» уже начала контактировать с «Халл Сити» по поводу возможной аренды Филоджина-Байдейса с опцией выкупа.

Джейден Филоджин-Байдейс играет за «Халл Сити» с прошлой осени. В 32 матчах за «тигров» вингер записал на свой счёт 12 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филоджина-Байдейса в 15 миллионов евро.