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Англия. Чемпионшип

«Барселона» нацелилась на вингера из Чемпионшипа

25 Июня 2024 • 14:12 Комментировать

«Барселона» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Relevo, на радаре каталонского клуба оказался вингер Джейден Филоджин-Байдейс, который представляет «Халл Сити».

По данным источника, «Барселона» уже начала контактировать с «Халл Сити» по поводу возможной аренды Филоджина-Байдейса с опцией выкупа.

Джейден Филоджин-Байдейс играет за «Халл Сити» с прошлой осени. В 32 матчах за «тигров» вингер записал на свой счёт 12 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филоджина-Байдейса в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Халл Сити трансферы футбола - лето 2024 Джейден Филоджин-Байдейс ещё теги
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