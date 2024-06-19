Ван Нистелрой может возглавить команду в Англии

Руд ван Нистелрой может получить тренерскую работу в Англии. Как сообщает известный журналист Саша Тавольери, кандидатуру 47-летнего нидерландского специалиста рассматривает «Бёрнли». Кроме того, в шорт-листе «бордовых» находится Карлос Корберан.

Напомним, что «Бёрнли» остался без главного тренера после того, как Венсан Компани перебрался в мюнхенскую «Баварию». По итогам сезона 2023/2024 «бордовые» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип. Теперь команда будет стараться вернуться в топ-дивизион.

Руд ван Нистелрой находится без тренерской работы уже больше года после ухода из ПСВ.