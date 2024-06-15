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Англия. Чемпионшип

Умер голкипер сборной Черногории Шаркич

15 Июня 2024 • 11:39 Комментировать

26-летний голкипер сборной Черногории Матия Шаркич ушёл из жизни. О смерти футболиста сообщил официальный сайт лондонского «Миллуолла», за который вратарь выступал в прошедшем сезоне.

По информации от черногорских СМИ, Шаркич скончался сегодня утром от болезни, которую подхватил во время международной паузы. В 6:30 утра по черногорскому времени друзья футболиста вызвали скорую, но медикам не удалось спасти жизнь Матии.

Ещё на прошлой неделе Шаркич был основным вратарём сборной Черногории в товарищеском матче против Бельгии. Матия совершил в этом матче 8 сейвов и получил награду лучшему футболисту поединка.

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Сборная Черногории Милуолл Матия Шаркич ещё теги
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