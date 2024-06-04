Лэмпард может возглавить команду в Англии – известно название

В начале года Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера «Бирмингема» после всего лишь 15 матчей с командой. В клубе могут продолжить эксперимент с приглашением на тренерский мостик молодых специалистов. Как сообщает Football Insider, в настоящий момент «Бирмингем» ведёт переговоры с Фрэнком Лэмпардом. 45-летний тренер является ведущим кандидатом для «горожан».

Лэмпард не имеет клубной прописки уже год. И вот в обозримом будущем «сердце «Челси», диспетчер «Челси» может вернуться к работе.

По итогам сезона «Бирмингем» вылетел из Чемпионшипа в третий по рангу дивизион Англии.