Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик продлил контракт с клубом. Новый трудовой договор, под которым подписался 42-летний специалист, рассчитан на три года. Об этом рассказывает пресс-служба «боро».

Каррик принял «Мидлсбро» в октябре 2022 года. С тех пор в 87 официальных матчах команда отпраздновала 44 победы при 14 ничьих и 19 поражениях.

«Мидлсбро» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии. В последнем первенстве команда Каррика заняла восьмое место. От зоны плей-офф «боро» отстал всего лишь на четыре зачётных балла.