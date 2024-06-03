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Англия. Чемпионшип

Каррик продлил контракт с «Мидлсбро» официально

03 Июня 2024 • 15:13 Комментировать

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик продлил контракт с клубом. Новый трудовой договор, под которым подписался 42-летний специалист, рассчитан на три года. Об этом рассказывает пресс-служба «боро».

Каррик принял «Мидлсбро» в октябре 2022 года. С тех пор в 87 официальных матчах команда отпраздновала 44 победы при 14 ничьих и 19 поражениях.

«Мидлсбро» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии. В последнем первенстве команда Каррика заняла восьмое место. От зоны плей-офф «боро» отстал всего лишь на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Майкл Каррик
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