Известный боксёр Энтони Джошуа может вложить деньги в английский клуб. Речь идёт о «Уотфорде», выступающем во втором по рангу футбольном дивизионе Англии.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, финансовые эксперты, которые работают с Джошуа, уже провели предварительные переговоры с «Уотфордом» по поводу возможных инвестиций.

В последнем сезоне Чемпионшипа «Уотфорд» занял 15-е место. В своё время «шершни» выступали в Премьер-лиге. Относительно недавно, в 2019 году, «шершни» доходили до финала Кубка Англии, где проиграли «Манчестер Сити» с крупным счётом 0:6.