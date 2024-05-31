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Англия. Чемпионшип

Боксёр Энтони Джошуа может вложить деньги в английский клуб

31 Мая 2024 • 16:38 Комментировать

Известный боксёр Энтони Джошуа может вложить деньги в английский клуб. Речь идёт о «Уотфорде», выступающем во втором по рангу футбольном дивизионе Англии.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, финансовые эксперты, которые работают с Джошуа, уже провели предварительные переговоры с «Уотфордом» по поводу возможных инвестиций.

В последнем сезоне Чемпионшипа «Уотфорд» занял 15-е место. В своё время «шершни» выступали в Премьер-лиге. Относительно недавно, в 2019 году, «шершни» доходили до финала Кубка Англии, где проиграли «Манчестер Сити» с крупным счётом 0:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Энтони Джошуа
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