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Англия. Чемпионшип

Red Bull станет новым титульным спонсором «Лидса»

30 Мая 2024 • 19:07 Комментировать

«Лидс», клуб Чемпионшипа, которому не удалось вернуться в Премьер-лигу по итогу сезона, обрёл нового титульного спонсора.

Как делится телеграм-канал «Английский акцент», мировой гигант среди безалкогольных напитков, Red Bull заключил сделку о покупке миноритарной доли в клубе из Йоркшира. Таким образом, компания станет титульным спонсором «Лидс» на протяжении следующего сезона.

«Лидс» занял третье место по итогу регулярного сезона Чемпионшипа, набрав в актив 90 очков, отставание от второго места - шесть баллов. Клуб не смог в финале турнира за третью путёвку в АПЛ обыграть «Саутгемптон» и пропустил «святых» в элитный дивизион.

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Лидс
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