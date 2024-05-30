Red Bull станет новым титульным спонсором «Лидса»

«Лидс», клуб Чемпионшипа, которому не удалось вернуться в Премьер-лигу по итогу сезона, обрёл нового титульного спонсора.

Как делится телеграм-канал «Английский акцент», мировой гигант среди безалкогольных напитков, Red Bull заключил сделку о покупке миноритарной доли в клубе из Йоркшира. Таким образом, компания станет титульным спонсором «Лидс» на протяжении следующего сезона.

«Лидс» занял третье место по итогу регулярного сезона Чемпионшипа, набрав в актив 90 очков, отставание от второго места - шесть баллов. Клуб не смог в финале турнира за третью путёвку в АПЛ обыграть «Саутгемптон» и пропустил «святых» в элитный дивизион.