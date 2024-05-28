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Англия. Чемпионшип

Лэмпард может возглавить английский клуб слухи

28 Мая 2024 • 12:49 Комментировать

«Бёрнли», который вылетел из Английской премьер-лиги, ищет нового тренера.

По информации СМИ, в ближайшее время наставник «Бёрнли» Венсан Компани покинет клуб и возглавит мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Mirror Football, в шорт-листе «бордовых» есть два кандидата — Фрэнк Лэмпард и Стив Купер. Оба специалиста сейчас находятся без работы.

Напомним, последним клубом Лэмпарда был «Челси», который он покинул прошлым летом. Купер является свободным агентом с декабря 2023 года, когда он был уволен с должности рулевого «Ноттингем Форест».

Новый сезон «Бёрнли» начнет в английском Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 28 Мая
12:49 · Англия. Чемпионшип
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