«Бёрнли», который вылетел из Английской премьер-лиги, ищет нового тренера.

По информации СМИ, в ближайшее время наставник «Бёрнли» Венсан Компани покинет клуб и возглавит мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Mirror Football, в шорт-листе «бордовых» есть два кандидата — Фрэнк Лэмпард и Стив Купер. Оба специалиста сейчас находятся без работы.

Напомним, последним клубом Лэмпарда был «Челси», который он покинул прошлым летом. Купер является свободным агентом с декабря 2023 года, когда он был уволен с должности рулевого «Ноттингем Форест».

Новый сезон «Бёрнли» начнет в английском Чемпионшипе.