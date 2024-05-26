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Англия. Чемпионшип

Впервые с 1998 года в АПЛ не пробилась команда, набравшая 90 очков

26 Мая 2024 • 20:55 Комментировать
Лидс
0:1
Саутгемптон

«Лидс» не смог пробиться в Премьер-лигу – в финале плей-офф Чемпионшипа команда проиграла «Саутгемптону» с минимальным счётом 0:1. Как сообщает Squawka, «Лидс» стал первой за 26 лет командой, не пробившейся в топ-дивизион Англии после набора 90 или более очков в регулярном чемпионате.

Отметим, что «Лидс» в регулярном чемпионате набрал 90 очков и финишировал третьим. Прямые путёвки в Премьер-лигу получили «Ипсвич» (96 очков) и «Лестер» (97 очков).

Последней командой, которой покорилась отметка в 90 очков, но при этом она не вышла в Премьер-лигу, был «Сандерленд» в далёком сезоне 1997/1998. «Чёрные коты» тогда тоже финишировали третьими с 90 баллами, но проиграли в финале плей-офф – «Черльтону».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Лидс

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Сегодня, 26 Мая
20:55 · Англия. Чемпионшип
Впервые с 1998 года в АПЛ не пробилась команда, набравшая 90 очков
19:03 · Англия. Премьер-лига
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