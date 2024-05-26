Впервые с 1998 года в АПЛ не пробилась команда, набравшая 90 очков

«Лидс» не смог пробиться в Премьер-лигу – в финале плей-офф Чемпионшипа команда проиграла «Саутгемптону» с минимальным счётом 0:1. Как сообщает Squawka, «Лидс» стал первой за 26 лет командой, не пробившейся в топ-дивизион Англии после набора 90 или более очков в регулярном чемпионате.

Отметим, что «Лидс» в регулярном чемпионате набрал 90 очков и финишировал третьим. Прямые путёвки в Премьер-лигу получили «Ипсвич» (96 очков) и «Лестер» (97 очков).

Последней командой, которой покорилась отметка в 90 очков, но при этом она не вышла в Премьер-лигу, был «Сандерленд» в далёком сезоне 1997/1998. «Чёрные коты» тогда тоже финишировали третьими с 90 баллами, но проиграли в финале плей-офф – «Черльтону».