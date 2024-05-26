Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Звезда Голливуда Пэрис Хилтон обратилась к английскому клубу

26 Мая 2024 • 16:28 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
Через 0 ч. 20 мин.

Известная модель и актриса Пэрис Хилтон обратилась к известному английскому клубу. Речь идёт о «Лидсе», который в воскресенье сразится с «Саутгемптоном» за билет в Премьер-лигу в финале плей-офф Чемпионшипа.

Накануне игры «Лидс» выпустил видео, на котором экс-игроки и известные личности напутствуют команду на важный матч. В числе героев видео оказалась и Пэрис Хилтон. Звезда Голливуда пожелала команде удачи.

Матч между «Лидсом» и «Саутгемптоном» стартует уже в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой на «Уэмбли» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Пэрис Хилтон

Новости по матчу

25 Мая
10:38
Прогноз на точный счёт матча Лидс — Саутгемптон за право сыграть в АПЛ — 26 мая 2024
06:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Лидс – Саутгемптон плей-офф Чемпионшипа – 26 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИДС САУТГЕМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Роналду может перейти в европейский клуб Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова»
Спортивные новости
Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.05.24 в 17:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
2.27 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Мая
16:28 · Англия. Чемпионшип
Звезда Голливуда Пэрис Хилтон обратилась к английскому клубу
25 Мая
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Плимут» объявил о назначении Руни официально
24 Мая
23:07 · Англия. Чемпионшип
Руни успешно провёл собеседование и вот-вот возглавит новый клуб
23 Мая
22:25 · Англия. Чемпионшип
Руни может возглавить английский клуб
20:51 · Англия. Премьер-лига
Компани сказал руководству «Бёрнли» о договорённости с «Баварией» 1
22 Мая
15:25 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» Мареска — главный кандидат на должность наставника «Челси»
17 Мая
14:12 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» расстался с тренером после провала в плей-офф за билет в АПЛ официально
16 Мая
17:57 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» хочет подписать Беллингема-младшего
15 Мая
08:31 · Англия. Чемпионшип
«Лестер», вернувшийся в АПЛ, близок к продлению легенды клуба
14 Мая
11:38 · Англия. Чемпионшип
Эшли Коул близок к тому, чтобы возглавить клуб из Чемпионшипа
13 Мая
01:50 · Англия. Чемпионшип
Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»
11 Мая
11:25 · Англия. Чемпионшип
Варди может перейти в «Рексхэм» 1
09 Мая
15:23 · Англия. Чемпионшип
В Англии футболиста обвинили в пьяном вождении после ДТП
08 Мая
13:11 · Англия. Чемпионшип
«Лестер», вернувшийся в АПЛ, потеряет нападающего
07 Мая
08:55 · Англия. Чемпионшип
Мареска, который вернул «Лестер» в АПЛ, может возглавить испанский клуб
Все новости
Рекомендуем