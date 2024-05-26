Звезда Голливуда Пэрис Хилтон обратилась к английскому клубу

Известная модель и актриса Пэрис Хилтон обратилась к известному английскому клубу. Речь идёт о «Лидсе», который в воскресенье сразится с «Саутгемптоном» за билет в Премьер-лигу в финале плей-офф Чемпионшипа.

Накануне игры «Лидс» выпустил видео, на котором экс-игроки и известные личности напутствуют команду на важный матч. В числе героев видео оказалась и Пэрис Хилтон. Звезда Голливуда пожелала команде удачи.

Матч между «Лидсом» и «Саутгемптоном» стартует уже в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой на «Уэмбли» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.