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Англия. Чемпионшип

Руни успешно провёл собеседование и вот-вот возглавит новый клуб

24 Мая 2024 • 23:07 Комментировать

Уэйн Руни получит новый шанс проявить себя на тренерском мостике.

38-летний наставник находится в шаге от договорённости с клубом «Плимут Аргайл» из Чемпионшипа. По данным журналиста Джона Перси, знаменитый экс-форвард может быть утверждён в новой должности уже в субботу. Начинающему тренеру удалось произвести впечатление на руководство «пилигримов» во время недавнего собеседования. Ожидается, что стороны заключат трёхлетний контракт.

Предыдущим местом работы Уэйна Руни был «Бирмингем», в котором англичанин провёл всего три месяца.

«Плимут Аргайл» финишировал на 21-й строчке в завершившемся розыгрыше Чемпионшипа, всего на один балл опередив вылетевший «Бирмингем».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Плимут Аргайл
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