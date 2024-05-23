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Англия. Чемпионшип

Руни может возглавить английский клуб

23 Мая 2024 • 22:25 Комментировать

В начале календарного года Уэйн Руни был уволен с поста главного тренера «Бирмингема». Тогда молодой специалист говорил о намерении взять определённую паузу в карьере. Сложно сказать, готов ли Руни вернуться к тренерской работе, но издание the Telegraph пишет на своих страницах о том, что 38-летний тренер был приглашён на собеседование в «Плимут Аргайл». Стороны могут пообщаться уже на текущей неделе. 

Отметим, что «Плимут Аргайл» занял 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и избежал понижения в классе.

Как тренер Уэйн Руни уже успел поработать в таких клубах, как «Дерби», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».  

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Плимут Аргайл
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