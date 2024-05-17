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Англия. Чемпионшип

«Норвич» расстался с тренером после провала в плей-офф за билет в АПЛ официально

17 Мая 2024 • 14:12 Комментировать

«Норвич» объявил об отставке Давида Вагнера с поста главного тренера команды. Произошло это на следующий день после поражения «канареек» от «Лидса» со счётом 0:4 в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа, где разыгрывается последний билет в Премьер-лигу на следующий сезон.

«Давид классно и достойно действовал на посту главного тренера «Норвича», но теперь мы чувствуем, что настало время двигаться в другом направлении», - сказал спортивный директор «Норвича» Бен Кнаппер.

Давид Вагнер тренировал «Норвич» с января 2023 год. С тех пор в 75 матчах команда отпраздновала 31 победу при 17 ничьих и 27 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Давид Вагнер
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