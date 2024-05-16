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Англия. Чемпионшип

«Боруссия» хочет подписать Беллингема-младшего

16 Мая 2024 • 17:57 Комментировать

Летом 2020 года «Боруссия» подписала Джуда Беллингема. Англичанин провёл в Дортмунде три отличных сезона, после чего перебрался в «Реал» за большие деньги. Теперь Беллингем блистает уже в Испании, причём входит в число претендентов на «Золотой мяч».

Тем временем «Боруссия» заинтересовалась младшим братом Джуда Беллингема. Как сообщает Football Insider, дортмундский клуб хочет подписать 18-летнего Джоба Беллингема ближайшим летом.

Джоб Беллингем, как и его звёздный брат, начинал футбольный путь в «Бирмингеме». Сейчас атакующий полузащитник играет за «Сандерленд». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба в 9 миллионов евро.

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Сандерленд Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2024 Джоб Беллингем ещё теги
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