«Боруссия» хочет подписать Беллингема-младшего

Летом 2020 года «Боруссия» подписала Джуда Беллингема. Англичанин провёл в Дортмунде три отличных сезона, после чего перебрался в «Реал» за большие деньги. Теперь Беллингем блистает уже в Испании, причём входит в число претендентов на «Золотой мяч».

Тем временем «Боруссия» заинтересовалась младшим братом Джуда Беллингема. Как сообщает Football Insider, дортмундский клуб хочет подписать 18-летнего Джоба Беллингема ближайшим летом.

Джоб Беллингем, как и его звёздный брат, начинал футбольный путь в «Бирмингеме». Сейчас атакующий полузащитник играет за «Сандерленд». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба в 9 миллионов евро.