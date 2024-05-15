«Лестер», вернувшийся в АПЛ, близок к продлению легенды клуба

Центрфорвард «Лестера» Джейми Варди ведет переговоры с клубом о пролонгации сотрудничества. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, руководство клуба предлагает 37-летнему футболисту новый контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Стороны близки к подписанию новой сделки.

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой нападающий выиграл чемпионский титул АПЛ в сезоне-2015/2016.

В нынешнем сезоне Джейми поучаствовал в 37 поединках, отметившись 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.